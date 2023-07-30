عاجل.. تفاصيل أقوال نجل حسن يوسف أمام النيابة في واقعة وفاة شقيقه

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيق نجل الفنان حسن يوسف المتوفى بأحد شواطئ قرى الساحل الشمالي، وقال أمام جهات التحقيق إنهم أبلغوا بالواقعة من خلال أفراد الأمن بالقرية إذ اكتشفوا الواقعة حينما عثروا على جثمانه ملقى بجانب الشاطئ.

وأضاف شقيق عبدالله، أنّه أسرع إلى الشاطئ وأبلغ رجال الشرطة بالواقعة، كما أنّه كان يرتدي كامل ملابسه ومعه متعلقاته الشخصية.

عرض الجثمان على الطب الشرعي

كما أمرت جهات التحقيق بعرض جثمان الشاب المتوفى على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل غرق نجل حسن يوسف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ لرجال الشرطة بالعثور على جثمان شاب ملقى بجانب الشاطئ، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ الجثة لشاب يدعى عبد الله 35 سنة، وأوضحت تحريات الشرطة أنّه نجل الفنان حسن يوسف، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة للمعاينة والمناظرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.