عضو «التحالف الوطني»: السيسي يعتبر العمل الأهلي من ركائز الجمهورية الجديدة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالعمل الأهلي، لأنه يؤمن بدوره في صناعة تغيير حقيقي داخل المجتمع المصري، ويعتبره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي دائما ما يتابع كل أعمالنا وأنشطتنا ويوجهنا بضرورة التكاتف والسعي بل الانطلاق في عملنا إلى آفاق الإنجاز، ودائما ما يركز بأن يصل الدعم إلى المواطن المصري وخصوصا الفئات الأولى بالرعاية.

انضمام مؤسسة صناع الخير للتحالف الوطني لحظة فارقة

وأوضح بأن انضمام مؤسسة صناع الخير للتحالف الوطني يعد شرفا عظيما قائلا: «انضمام مؤسسة صناع الخير للتحالف الوطني، تعد من اللحظات الفارقة على مدار سنوات عملي واحترافي للعمل الأهلي، فهو غاية كنا ننتظرها من أجل تنسيق كامل بيننا كمؤسسات المجتمع المدني، من أجل تقديم دعم بشكل تكاملي للأسرالمستهدفة، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع من خلال توحيد قاعدة البيانات للمستفيدين وفق أطر علمية وبناءة على واقع المستفيدين الفعليين وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي».