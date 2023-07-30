إصابة شخص في تصادم سيارة برصيف على طريق «الضبعة - القاهرة»

أصيب، شخص إثر وقوع حادث اصطدام سيارة برصيف في الكيلو 70 طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة واحتراقها، ونتج عنها إصابة قائدها.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية إلى المصاب، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصاب حريق طريق الضبعة القاهرة الإقليمي

واستقبل مساء اليوم الأحد، مستشفى العلمين النموذجي مصاب حادث حريق سيارة في طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، ويدعى أحمد محمد محمد سلامه 46 سنة من القليوبية، يعاني من حرق بجميع الجسد من الدرجة الثالثة، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة للمصاب بقسم الحروق بالمستشفى، من خلال فريق طبي وتمريض متخصص تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير مستشفى العلمين.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الضبعة القاهرة الإقليمي إلى موقع الحادث وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.