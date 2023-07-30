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أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة «هلا بيك يا مدلع».. فيديو

كتب:

محمود الرفاعى
10:01 م | الأحد 30 يوليو 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

شوق الفنان أحمد سعد، جمهوره لأغنيته الجديدة، التي ستكون بعنوان «هلا بيك يا مدلع»، وذلك بعد أيام من إحيائه واحدة من أهم حفلاته الغنائية بمدينة العلمين الجديدة.

كوبليه من أغنية «هلا بيك يا مدلع»

ونشر أحمد سعد، كوبليه من أغنية «هلا بيك يا مدلع»، عبر حسابه على إنستجرام، وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you  حبيبي».

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره فيديو، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من حفله بمهرجان العلمين، وعلق عليه قائلا «حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة شكرا بلدي الحبيبة مصر علي دعم الفن والفنانين واحترام الجمهور المصري والعربي بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده».

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