أحمد سعد عن حفله في مهرجان العلمين الجديدة: حققت حلما وشكرا لمصر

عبر الفنان أحمد سعد عن سعادته البالغة بحفله الغنائي الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم الخميس الماضي بحضور جماهيري كبير وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام».

أحمد سعد: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من حفله بالعلمين وعلق عليه: «حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة شكرا بلدي الحبيبة مصر علي دعم الفن والفنانين واحترام الجمهور المصري والعربي بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده».

أحمد سعد في مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أحيا واحدة من أنجح حفلات مهرجان العلمين بحضور جماهيري كبير وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة منها اختياراتي وبحبك يا صاحبي وإيه اليوم الحلو دا وسايرينا يا دنيا، وعدد آخر من الأغاني.

ويشهد مهرجان العلمين هذا الأسبوع عددا آخر من الحفلات منها حفل للفنان مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يوم الخميس المقبل ويحيي حفل يوم الجمعة الثنائي محمد منير وحميد الشاعري.