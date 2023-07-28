أحمد سعد يضيء ليالي المهرجان بساعتين من الغناء الأصيل

فى ليلة من أروع ليالى مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى، أحيا النجم أحمد سعد الليلة الأولى من فعاليات الأسبوع الثانى من مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيرى كبير ملأ جنبات العلمين أرينا بحضور عدد من المشاهير، أمثال مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى السابق، والفنان عصام السقا، والشاعرة منة عدلى القيعى.

صعد أحمد سعد للحفل على نغمات أغنيته الشهيرة «جت الملوك» وسط إطلاق عدد هائل من الألعاب النارية، وصيحات الجماهير، وعقب أداء الأغنية شكر «سعد» كافة الحاضرين، مؤكداً أنه جاء إلى العلمين من أجل رسم الفرحة والسعادة على وجه جمهوره قائلاً: «مبسوط إنى معاكم علشان نكسّر الدنيا، والشخص النكدى مالوش مكان معانا»، ثم قدم أغنية «إيه اليوم الحلو ده».

أهدى شقيقه عمرو سعد أغنية «بحبك يا صاحبى» واستقبل عصام السقا على المسرح

وأهدى «سعد» شقيقه عمرو سعد، الذى كان حاضراً للحفل أغنيته الشهيرة «بحبك يا صاحبى» والتى أحدثت تفاعلاً كبيراً أثناء غنائها، قائلاً: «أول مرة أغنى الأغنية وأخويا موجود»، ودخل الجمهور فى وصلة رقص مع أحمد سعد حينما قدم أغنية «سايرينا يا دنيا»، حيث أوقف الأغنية أكثر من مرة بسبب طلب «سعد» من الجمهور تمثيل حركات الرقص معه. وأشعل الفنان الحفل مرة أخرى بأداء اغنية «وسع وسع» التى طلب من الجمهور خلالها أكثر من مرة أداء الأغنية معه، وأوقف الموسيقى لكى يسمع خلالها صوت الجمهور وهو يؤدى كلمات الأغنية معه.

وبعد استراحة لمدة عشر دقائق، صعد أحمد سعد من جديد للمسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «اختياراتى مدمرة حياتى» التى طرحها مؤخراً ضمن أحداث فيلم «مستر إكس»، وخلال الحفل قدمها ثلاث مرات بسبب تفاعل الجمهور معها، وبعد أن قدمها لأول مرة قام بشكر الشاعرة منة عدلى القيعى على حضورها، والثناء على موهبتها مؤكداً أنها سبب رئيسى من أسباب نجاحه فى الفترة الأخيرة بسبب الأغنيات التى قدمتها له، منها «إيه اليوم الحلو ده»، و«للفرحة صوت». ورحب «سعد» أثناء الحفل بالفنان عصام السقا، واستقبله على المسرح، مازحاً معه قائلاً «كلنا كنا شاكين فيك أثناء أحداث مسلسل جعفر العمدة، وما نعرفش هتعمل إيه فينا فى الجزء الثانى»، ثم قام «سعد» بترديد كلمات تتر مسلسل «جعفر العمدة» الذى قام بغنائه فى رمضان الماضى، وعقب أداء الأغنية قام بتقديم شكر كبير للمخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان على نجاحهما.

وقدم «سعد» لأول مرة أغنيته الجديدة «ياليالى» التى قدمها مؤخراً كدويتو غنائى مع الفنانة روبى، حيث كان قد رفض غناءها فى مهرجان قرطاج لعدم قدرته على حفظ كلماتها، وأثناء تقديمها فى حفل العلمين لاقت الأغنية رواجاً كبيراً، وهى من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد، ومن إنتاج شركة «مزيكا» للمنتج محمد جابر.

واختتم أحمد سعد الحفل بتقديم الشكر لمصمم الألعاب النارية والفنان أحمد عصام، ولكافة القائمين على مهرجان العلمين الجديدة، مؤكداً أمنيته فى تقديم حفل آخر فى نفس الموقع خلال الفترة المقبلة، مودعاً جمهوره على نغمات أغنية « إيه اليوم الحلو ده».

من المقرر أن يشهد المهرجان اليوم السبت عدة فعاليات مهمة من بينها ثلاث فقرات فنية لفرق العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية والحرية للفنون الشعبية، بالإضافة لنهائيات بطولة جى بادل الدولة التى تقام فى نورث سكوير، على أن تختتم الفعاليات بحلقة الفنانة إسعاد يونس من برنامج صاحبة السعادة مع فرقة أيامنا الحلوة، وفقرة الساحر كريس المصرى. يذكر أن فعاليات الأسبوعين الثالث والرابع من المهرجان ستشهد عدداً كبيراً من الأحداث الفنية والغنائية، من بينها حفلات لعدد من نجوم الغناء المصرى والعربى، من بينهم مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، ومحمد منير، وفرقة كاريوكى، وبهاء سلطان، وكارول سماحة، والموسيقار عمر خيرت، والفنانة اللبنانية إليسا.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، التى تُعرف بمدينة الفنون، التى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح رومانى مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية،.

مؤمن زكريا مفاجأة الحفل

شهد الحفل حضور لاعب النادى الأهلى السابق مؤمن زكريا للحفل رفقة زوجته وأولاده، وحرص مؤمن على حضور الحفل كاملاً، واستمر الحفل قرابة الساعتين، ورغم حالته الصحية فإنه حرص على التقاط عشرات الصور مع المعجبين والمحبين عقب الحفل، وقام عدد من الجماهير الحاضرة بالهتاف له والدعاء له بالشفاء.

تُعد هذه هى المرة الثانية التى يحرص فيها مؤمن على حضور حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث كان قد حضر حفل الأسبوع الماضى الذى قدّمه الفنان تامر حسنى، والذى قام باستقبال نجل مؤمن على المسرح وقدّمه لجمهوره، مؤكداً حبه واحترامه الشديد لمسيرة مؤمن زكريا الاحترافية فى كرة القدم والتى انطلقت منذ أكثر من عشر سنوات.