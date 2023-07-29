أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي تكسر حاجز الـ5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تستمر أغنية «ياليالي» للفنان أحمد سعد، والفنانة روبي في تحقيق النجاح ونسب المشاهدة العالية عبر موقع «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة.

أغنية يا ليالي بالمركز الأول على موقع «يوتيوب» للأكثر استماعًا

وتحتل أغنية «يا ليالي» المركز الأول على موقع الفيديوهات «يوتيوب» للأكثر استماعا، إذ حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 9 أيام فقط من طرحها.

أغنية «يا ليالي» من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع موسيقي احمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ميكس وماسترهاني محروس.

أحمد سعيد يحيي الليلة الأولى من فعاليات الأسبوع الثاني لمهرجان العلمين

وفى سياق آخر، أحيا الفنان أحمد سعد الليلة الأولى من فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير، بحضور عدد من المشاهير، أمثال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، والفنان عصام السقا، والشاعرة منة عدلي القيعي، بينما صعد أحمد سعد للحفل على نغمات أغنيته الشهيرة «جت الملوك».