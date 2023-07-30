أمين الفتوى يوضح لـ«قناة الناس» الفرق بين أصحاب الفروض والعصبات في المواريث

تحدث الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، موضحا أنَّه قد يجتمع أصحاب الفروض مع العصبات في مسألة واحدة، بينما العصبات وذوو الأرحام لا يجتمعون في مسألة واحدة، لتأخير ذوي الأرحام عن أصحاب الفروض والعصبات.

فخر: هذا هو الفارق بين أصحاب «الفروض» و«العصبات»

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامي مهند السادات والذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أصحاب الفروض هم من كان له فرض مقدر، بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص وقدره الله عز وجل في شريعته، سواء في الكتاب أو السنة، وحصل عليه الإجماع أما العاصب فهو الذي يرث الباقي.

ميراث أصحاب الفروض

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضاربا مثال بالأم للتفريق بين أصحاب الفروض والعصبات في المواريث، «قد ترث الثلث أحيانا وأحيانا أخرى ترث السدس.. وكل حال لها شروط، وكذلك الجد الصحيح يرث السدس بشروط.. وبالنسبة إلى ميراث الأخت الشقيقة، فقد ترث النصف أو الثلثين بشروط وهكذا.. وهؤلاء هم أصحاب الفروض».