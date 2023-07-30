الجمهور يحاصر محمد رمضان بالعرض الخاص لفيلم «ع الزيرو»

وصل الفنان محمد رمضان منذ قليل، العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو» المقام بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر.

وحاصر محمد رمضان، عددا كبيرا من الجمهور فور وصوله إلى السينما، ومنعه من دخول السينما لوقت طويل.

وكان «رمضان»، روج للعرض الخاص لفيلم «ع الزيرو» عن طريقة استعانته، بالصورة التي نشرها مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، ليعلن عن مشاهدته الفيلم مع جمهوره في السينمات اليوم الأحد، وعلق عليها قائلا: «الليلة وسط العيلة في مول مصر، العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».