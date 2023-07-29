محمد رمضان ونيللي كريم يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «على الزيرو» غدا

قررت الشركة المنتجة لفيلم «على الزيرو» بطولة الفنانين محمد رمضان، ونيللي كريم، الاحتفال بالعرض الخاص للعمل، غدا، بإحدى السينمات في مدينة السادس من أكتوبر.

طرح فيلم «على الزيرو» لمحمد رمضان

يطرح فيلم «على الزيرو» يوم 2 أغسطس المقبل، بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، لينضم لمنافسة موسم أفلام الصيف.

طرحت الشركة المنتجة «العدل جروب»، الأغنية الدعائية لفيلم «على الزيرو»، وجاءت بعنوان «خمسة كل خميس»، عبر «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، تمهيدا لطرح العمل.

أبطال فيلم «على الزيرو»

ويشارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» عدد كبير من الفنانين، أبزرهم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، شريف دسوقي وإسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.