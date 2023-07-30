إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بينهم عامل ونجله، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام نقطة إسعاف الرست بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بـ3 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من أحمد عبدالستار مدبولي، 41، مقيم إمبابة، وحسن عربي حلمي محمد، 18 سنة، مقيم العجوزة، وعربي حلمي محمد، 43 سنة، مقيم العجوزة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.