عاجل.. إطلاق نار في حفل بولاية إنديانا وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين

أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، عن سقوط عدد من الضحايا نتيجة إطلاق نار جماعي على الحضور في حفل كبير بولاية إنديانا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة نحو 19 آخرين، وفق تقديرات أولية، ولم تتضح على الفور ملابسات ودوافع حادث إطلاق النار الأحدث من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفاع عدد الضحايا

وأوضحت صحيفة «ستار برس» في بيان للشرطة الأمريكية، أنه لم يوجد تهديد للمجتمع بشكل عام، ولكن بعض المصابين في حالة خطيرة، في الوقت الذي قالت فيه نائبة قائد شرطة البلدية، ميليسا كريسويل: «نظراً لعدد الضحايا وطبيعة الحادث، تم الاتصال بعدة وكالات للمساعدة».

إطلاق نار جماعي في إنديانا

وتقدم العديد من الضباط في بلدة «إيتون» للمساعدة في ظل إطلاق النار في ولاية إنديانا المجاورة، بحسب بيان منشور على صفحة الإدارة الخاص بالشرطة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الوقت الذي أوضح فيه قائد شرطة إيتون أن الأمر عبارة عن إطلاق نار جماعي.