أسباب وتفاصيل حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح وأسماء المصابين

باشرت النيابة العامة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح تحقيقاتها للوقوف على أسباب وتفاصيل حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح، وحصر أسماء المصابين، والذي وقع صباح اليوم، إثر تصادم أتوبيس كان يستقله عدة أسر من محافظة الغربية، وسيارة نقل ثقيل، على طريق «الإسكندرية - مطروح»، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين بإصابات مختلفة.

أسباب وتفاصيل حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح

وكشفت المعاينة الأولية بشأن أسباب وتفاصيل حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح، أن الأتوبيس رقم «ج ي ب 2791» كان يستقله عدد من الأسر من محافظة الغربية متجهين لقضاء المصيف في مطروح، إلا أنه اصطدم من الخلف في سيارة نقل ثقيل محملة بمواسير حديد، ما تسبب في تهشيم مقدمة الأتوبيس بالكامل وإحداث الإصابات بركابه.

سيارات الإسعاف تنقل مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح

وهرع عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح في الكيلو 100 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي ورأس الحكمة المركزي، وجرى عمل حصر بأسماء المصابين في الحادث.

أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح أسفر عن وقوع 3 وفيات و37 مصابا، وجرى توزيعهم على المستشفيات، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي 34 مصابا وحالتي وفاة، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 3 مصابين وحالة وفاة واحدة، وجرى رفع حالة الطوارئ لتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وأضاف «سالم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تفاصيل الإصابات وأسماء المصابين في حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح كالتالي:

-هاني بسيوني أبو حمد، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالجسم.

- طارق بسيوني أبو حمد، 10 سنوات، مصاب بكدمات بالوجه والجسم.

- منى محروس أبو حمد، 38 سنة، كدمات بالظهر وسحجات بالجسم.

- محمد هاني أبو حمد، 15 سنة، كدمه بالساق اليمنى.

- ريماس حسن النفياوي، 7 سنوات، كدمات بالوجه واشتباه نزيف بالمخ.

- حسن أحمد النفياوي، 40 سنة، كدمات بالضلوع وسحجات بالوجه والجسم.

- محمد سلامة النفياوي، 42 سنة، كدمات بالرأس وجرح قطعي بالرأس وسحجات بالجسم.

- أحمد حسن النفياوي، 10 سنوات، جرح قطعي بالوجه.

- باسم سلامة النفياوي، 42 سنة، كدمات وسحجات بالجسم والرأس.

- إسراء صبحي الحليسي، 11 سنة، كدمات بالضلوع وسحجات بالوجه والجسم.

- عبد الفتاح عزت الحليسي، 70 سنة، كدمات بالوجه والجسم واشتباه نزيف من الأنف.

- أحمد صبحي الحليسي، 12 سنة، كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

- أحمد عباده الحليسي، 9 سنوات، سحجات بالجسم وجرح قطعي بالقدم اليسرى.

- عبادة عبد الفتاح الحليسي، 34 سنة، كدمة بالصدر وسحجات بالجسم.

- مالك صبحي الحليسي، عمره عامين، كدمات وسحجات بالجسم والرأس.

- فادية أحمد الحليسي، 62 سنة، كدمات وسحجات بالجسم والرأس.

- عزة حسن الوكيل، 36 سنة، كدمات بالوجه والجسم.

- ميار محمد سلامة، 15 سنة، كدمات بالوجه والجسم.

- صبحي عبد الفتاح عزت، 40 سنة، كدمات بالصدر والجسم.

- وجيه هاني بسيوني، 12 سنة، كدمة بالرأس وسحجات بالجسم.

- سمر سمير أيوب، 29 سنة، كدمات بالظهر.

- فاطمة محمد المتولي، 60 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- محمد عثمان الشرقاوي، 33 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

- طارق هاني بسيوني، 10 سنوات، جرح قطعي بالوجه حوالي 15 سم وسحجات بالوجه والجسم.

- جنة إيهاب توفيق الشرقاوي، 3 سنوات، كدمات بالوجه.

- ساجدة إيهاب الشرقاوي، عام واحد، سحجات بالجسم.

- منة الله أسعد غوباشي، 29 سنة، سحجات بالوجه.

- حور محمد عثمان، 6 سنوات، سحجات بالجسم.

- عثمان محمد عثمان، 3 سنوات سحجات بالجسم

- غيداء السيد الصاوي 32 سنة، كدمات وسحجات بالجسم والراس

- رحاب عماد الصباغ 24 سنة كدمات وسحجات بالجسم والراس

- احمد عماد عبد الفتاح 4 سنوات، كدمات وسحجات بالجسم والراس

- ملك عماد عبد الفتاح، 7 سنوات، كدمات وسحجات بالجسم والراس

- مصطفى عماد عبد الفتاح، 7 سنوات، كدمات وسحجات بالجسم والراس

- مالك محمد سلامة، 3 سنوات جرح قطعي بالساق اليسرى وسحجات متفرقه

- معاذ محمد سلامة، 11 سنة جرج قطعي بفروه الراس وسحجات وكدمات متفرقه

- هبه عبد الجواد الصبري، 40 سنة كدمات وسحجات متفرقة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن حادث الطريق الدولي الساحلي بمطروح أسفر عن وفاة كل من: علاء الدين رجب مصطفى، 45 سنة من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإيهاب توفيق الشرقاوي، 30 سنة من قطور بمحافظة الغربية، وعمر محمد سلامة، 14 سنة من محافظة الغربية، وتوفي متأثرا بإصابته باشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ وكسور متعدد بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.