إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ كليوباترا بمرسى مطروح.. ضيق شديد في التنفس

نجح غواصون الخير المتطوعون في إنقاذ شاب من الغرق أثناء الاستحمام في شاطئ كليوباترا غرب مدينة مرسى مطروح وأصيب بضيق في التنفس، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية، ونقله إلى أقرب مستشفى.

غرق في شاطئ كليوباترا

واستقبل مستشفى مطروح العام مصاب غرق شاطئ كليوباترا، ويدعى عبد الرحمن شعبان خلف 17 سنة من المنيا، يعاني من ضيق شديد في التنفس، وجاري تقديم الرعاية الطبية العاجلة له تحت إشراف الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى.

غريق شاطئ النخيل بمرسى مطروح

وشهد شاطئ النخيل شرق مرسى مطروح وقوع حادث غرق شاب وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام، وإيداعها تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث وتفاصيله من الأجهزة المعنية.