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جبهة التحرير الفلسطينية: نشكر مصر ورئيسها على استضافة الفصائل بـ«اجتماع العلمين»

كتب:

شريف سليمان
10:45 م | الأحد 30 يوليو 2023
الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية

الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية

وجه الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري كله على استضافة مصر لاجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أبو يوسف، خلال لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك شكر بالإجماع لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي»، موضحا: «بحثنا كيفية مواجهة ممارسات حكومة الاحتلال بصف موحد».

متابعة القرارات الصادرة عن اجتماع العلمين

وأوضح أنه ستكون هناك متابعة لجملة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، وقد أبدت الفصائل جدية ومسؤولية وطنية لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية فلسطينية.

ولفت إلى أنه في كل الأحوال ندرك أن هناك حكومة احتلال لديها برنامج يسمى الحسم والتهويد، وأعطت الضوء الأخضر للمستوطنين بالهجوم على بلدات فلسطينية وحرقها، وهذا ما يفرض وجود وحدة فلسطينية بين الضفة والقطاع.

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