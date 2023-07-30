باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: دورية اجتماع الفصائل الفلسطينية تؤدي لحلحلة القضية

قال أبو بكر باذيب، الباحث في العلوم السياسية، إن هناك تفاؤلا حذرا، ومقاربات، والكثير من الملفات الشائكة، التي لا بد من الحديث عنها في الاجتماعات الدورية لمجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لافتًا إلى أن مناقشة هذه الملفات إدراك لأهمية حلحلة الملفات العالقة في ظل وجود عدد كبير من الاتفاقيات التي تمت منذ عام 2005 وحتى اليوم.

إبرام معظم الاتفاقيات في القاهرة

وأضاف باذيب، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معظم هذه الاتفاقيات تم إبرامها في القاهرة، ويجب بلورتها وخلق مقاربات كثيرة فيها، وتفسير السبب الذي أدى إلى عدم تنفيذها طيلة هذه السنوات.

وتابع الباحث، بأن دورية اجتماعات الأمناء العامين، تؤدي إلى حالة من الحلحلة في الملف الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، فهناك خُطة تشمل بُعدين؛ الأول دولي والثاني فلسطيني.

البعد الدولي يركز على الحراك السياسي في إسرائيل

وأكد أن البُعد الدولي، يركز بشكل أكبر على الحراك السياسي الموجود داخل إسرائيل، إذ تتم مراقبة المشهد السياسي هناك والمشكلات الداخلية والديمقراطية وانعكاساتها على أمن المنطقة وأولويات ترتيب هذه المصادر باعتبارها مصادر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي بشكل عام.