تامر حسني ينشر فيديو لشاب صيني يرقص على أغنيته «هرمون السعادة»: عبرت الحدود

احتفل الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنجاح أغنية «هرمون السعادة» ووصولها لدولة في الصين.

ونشر تامر حسني، فيديو لشاب صيني يغني ويرقص على أغنية «هرمون السعادة» وعلق قائلا: «كنت فاكر إن العسل ده شكله صيني وشغال في مصر، بس اليفط اللي في الشارع مكتوبه بالصيني. ده طلع في الصين بجد.. هرمون السعادة عبرت الحدود يا جدعان.. يلا عقبال إخواتها تاج ومش هتغير عشان حد».

أغنية هرمون السعادة

وحقق تامر حسني نجاحا كبيرا بأغنية هرمون السعادة، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان على الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتسجيل ومكساج مودي منير، وماستر علي فتح الله.

كما حقق تامر حسني نجاحا بفيلم «تاج»، الذي يعرض حاليا في دور العرض، من بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبد العزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق.