تامر حسني يصور أغنية جديدة: «كلامها هيخصنا كلنا»

أعلن الفنان تامر حسني، عن تصويره أغنية جديدة، ضمن ألبومه الجديد «هرومون السعادة»، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على جميع منصات الموسيقى.

أغنية جديدة لتامر حسني

ونشر تامر حسني، صورة وهو داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «مساء الورد على أغلى الناس، في الطريق لتصوير أغنية جديدة من ألبوم هرمون السعادة إن شاء الله تعجبكم كلامها هيخصنا كلنا».

تامر حسني يطرح أغنيتين من ألبوم هرمون السعادة

وكان تامر حسني، أطلق أغنتين من ألبوم هرومون السعادة، ضمن أحداث فيلمه الجديد «تاج»، الذى يشارك في بطولته دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

واحتل فيلم تاج أمس المركز الثالث في منافسة الأفلام المعروضة بالسينمات، إذ حقق أمس 328 ألف جنيه، وذلك حسبما صرح محمود الدفراوي الموزع السينمائي لـ«الوطن».