تامر حسني يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر بفيلمه تاج

احتل الفنان تامر حسني، المركز الرابع القبل الأخير بفيلمه الجديد «تاج»، المعروض حاليًا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، بمنافسة أفلام عيد الأضحى، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم تاج

وحقق فيلم «تاج» إيرادات وصلت لـ415 ألفًا و306 جنيهات، أمس الجمعة بجميع دور العرض في مصر، فيما تصدّر فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز مليون جنيه.

تفاصيل فيلم تاج لـ تامر حسني

وطرح فيلم تاج أول يوم عيد الأضحى المبارك المنقضي، إذ تدور أحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويشارك في بطولة فيلم «تاج» بجانب تامر حسني، عددًا كبيرًًا من الفنانين، أبرزهم عمرو عبدالجليل، ودينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر، وأحمد بدير، ومحمد أبو داوود، والعمل من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.