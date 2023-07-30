تامر حسني يحقق 316 ألف جنيه بفيلمه تاج أمس.. ويحتل المرتبة الـ4 بموسم الصيف

حقق الفنان تامر حسني من خلال فيلمه «تاج» إيرادات وصلت إلى 316 ألف جنيه أمس بدور العرض، واحتل المرتبة الرابعة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

منافسة فيلم تاج بدور العرض

وأضاف الدفراوي، أنَّ تامر حسني لازال ينافس بموسم الصيف من خلال فيلمه الجديد «تاج»، ومن المميز في هذا الفيلم ظهور بنات تامر حسني معه من خلال أحداث الفيلم في مشهد جمع بينه وبين دينا الشربيني التي تجسد دور مدرسة موسيقية وتحاول تعليم الطلاب قيم الفن وروح الرياضة بمساعدة تامر حسني الذي يكتشف أنَّه تحول إلى بطل خارق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج، من خلال شخصية توأمين أحدهما في الجانب الطيب والآخر شرير، كل منهما يمتلك مقومات خارقة، ويسعى سوبر هيرو الذي ينتمي لعالم الأخيار في مواجهة شقيقه الشرير الذي يريد استغلاله.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.