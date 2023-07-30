رئيس مركز الأرض برام الله: مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية

أكد جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات والأبحاث في رام الله بالضفة الغربية، أن الشعب الفلسطيني يشعر بالإمتنان لمصر على الدور التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية، منذ ثورة يوليو 1952، رداً على النكبة، وحتى هذه اللحظة.

وقال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، إن مصر دفعت الكثير من الشهداء في سبيل القضية الفلسطينية، والدفاع عن المشروع القومي الفلسطيني.

مجهودات مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف زقوت أن مصر بذلت على مدار الـ17 عاماً الماضية، جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ولكن للآسف، استمر هذا الانقسام حتى هذه اللحظة، الأمر الذي شجع أطراف متطرفة في إسرائيل على تصعيد الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكمل رئيس مركز الأرض قائلاً: «نحن في مفصل تاريخي، وأنا من قلب فلسطين المحتلة، أنقل حقيقة أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت ظلم غير مسبوق، تصادر ممتلكاته وأرضه، وتهدم بيوته، ويفرض الحصار على أبنائه، وتصادر أرزاقه».

مطالب من اجتماع العلمين

وعن المطالب الذي يريدها الفلسطينيون من اجتماع الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة بمصر، اليوم الأحد، قال: «المطلوب معروف، هو حكومة وحدة وطنية فلسطينية، أولويتها تعزيز صمود الناس على الأرض».