كاتب صحفي: الفصائل الفلسطينية التفت في اجتماع العلمين حول قيادتها الشرعية

قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، الخبير في الشؤون العربية، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، فرصة مهمة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الأضواء، وإلى مكانتها اللائقة على المستويين العربي والدولي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «ملف اليوم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاجتماع اليوم أرسل 3 رسائل مهمة، الأولى: التفافها حول القيادة الشرعية لها، الممثلة في الرئيس محمود عباس، والرسالة الثانية أن الفصائل الفلسطينية تستطيع أن تجتمع وتتفق لإيصال رسائل خاصة للحكومة الإسرائيلية الحالية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا والأكثر عنفا.

الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية

وأوضح أن الرسالة الثالثة، هي الدور المحوري لمصر الذي يتأكد مع كل أزمة تجتاح الداخل الفلسطيني أو أي مشكلة تتعلق بالقضية الفلسطينية، فمصر جهزت لهذا الاجتماع بشكل جدي، وأيا كانت النتائج التي تخرج منه فإنه يعتبر خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى.

الواقع الفلسطيني يستدعي تحالفا وتوحيدا في الرؤى

وذكر أن الواقع الفلسطيني يستدعي تحالفا وتوحيدا في الرؤى ومزيدا من الحوار، «لذلك أثمن القرار بتشكيل لجنة للحوار لأنه السبيل الوحيد لوجود تفاهمات حول رؤية وطنية وأجندة موحدة سواء للمقاومة الشعبية أو تأسيس حكومة وطنية منتخبة».