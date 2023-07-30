باحث: اجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين مسألة غير مسبوقة وتبشر بكل خير

قال شادي محسن باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك مجموعة من القضايا الفلسطينية - الفلسطينية العالقة؛ ولكن يعتبر التحدي الأهم هو إرادة الفصائل الفلسطينية في الوصول إلى كلمة سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية المختلفة التي تنتظرها دولة فلسطين المستقبلية أو فيما يتعلق بالأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

استمرار لجنة المتابعة

وأضاف «محسن» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التحدي الثاني هو استمرار لجنة المتابعة في فتح كل الملفات العالقة وعدم إرجاء أي شيء يتسبب في جعلها مبرر لإفشال استمرار العمل، حيث توجد قضايا مهمة جدا، مثل مداهمات لأفراد محسوبين على الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما جعل بعض الفصائل لا تشارك في اجتماع اليوم بالعلمين.

الحكومة الإسرائيلية تمثل تحديا خطيرا

وتابع باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين بحضور الرئيس محمود عباس أبو مازن على رأس الوفد مسألة غير مسبوقة تبشر بكل خير، لافتًا إلى وجود تحدٍ آخر وهو الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا، التي تحاول تقديم كل ما يقضي على وحدة الصف الفلسطيني.