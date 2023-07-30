محلل فلسطيني: ندعم الدور المصري في محاولة الإصلاح بين الفصائل الفلسطينية

قال طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، جهد مستمر تقوده القاهرة من عشرات السنين، مشيرا إلى أن مصر تعمل منذ 18 عاما على توحيد الفصائل الفلسطينية.

يجب التوصل لاتفاق بين الفلسطينيين

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»: «يجب أن نتفق نحن الفلسطينيون مع بعضنا البعض، من أجل مواجهة الخطر المضاعف الذي يهدد الشعب الفلسطيني».

وتابع: «نحن الآن أمام نكسة جديدة، ومكونات الحكومة الإسرائيلية مشكلة من مجموعة أفراد يديرون المؤسسة العسكرية بعنف وتطرف كبير، وأكثر من وزير داخل الحكومة صرح وطلب من الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا أي فلسطيني لا يعجبهم شكله».

استشهاد أكثر من 212 شخصا

ولفت إلى أن أكثر من 212 شهيدا سقط منذ يناير الماضي وحتى الآن بمتوسط شهيد كل يوم تقريبا، وهذا يستدعي أن تتحد الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا الخطر.

وأردف: «أساس المعضلة التي نعاني منها في فلسطين هو التشتت بين الفصائل، الشعب الفلسيني عليه أن يعرف جيدا أن الاتفاق هو الأهم بين الضفة وغزة ولو موصلناش للاتفاق ستستمر المعاناة».