اجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين.. طريق المصالحة يبدأ من مصر

اجتمعت الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمصر اليوم الأحد، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل العمل على إنهاء حالة الانقسام الحادث بين الفصائل الفلسطينية منذ عام 2007، وكانت الدعوة للاجتماع عقب أحداث جنين، مطلع يوليو الجاري.

كلمة «أبو مازن» أثناء اجتماع الفصائل الفلسطينية

وألقى الرئيس «أبو مازن» كلمة لها أثناء اجتماع الفصائل الفلسطينية، معرباً عن توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى مصر الشقيقة، على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع، مؤكداً أن هدف الجميع هو إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

تعليق حماس أثناء اجتماع الفصائل الفلسطينية

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بياناً أكدت فيه أن لقاء الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة، جاء في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، خاصة الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة سعيها لتوحيد الموقف الفلسطيني، والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

وفي الوقت نفسه، شددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اجتماع الفصائل الفلسطينية، على أهمية إنهاء حالة الانقسام الداخلي، واعتبرت أن تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية يُعد واجباً وطنياً ودينياً وإنسانياً وأخلاقياً.

هجوم سابق لقوات الاحتلال الإسرائيلي

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع يوليو الجاري، مخيم جنين، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وعشرات الإصابات، وتكرر الهجوم على مخيم طولكرم في قطاع غزة، وسط رفض عربي وإسلامي واستنكار عالمي للاعتداءات الإسرائيلية، وسط دعوات للتهدئة.