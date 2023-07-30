التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات.. ترقبوا

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، وموعد إعلان أسماء الأوائل للشعبتين الأدبي والعلمي «علوم ورياضة»، الأمر الذي يشغل بال كافة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، وأولياء أمورهم وأسرهم.

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال ساعات قليلة، عقب المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر انعقاده في مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

إبلاغ أوائل الثانوية العامة 2023 مساء اليوم

وأضافت المصادر، أن أوائل الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، سيتم تبليغهم مساء اليوم، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن إعلان أسمائهم سيكون خلال المؤتمر الصحفي المنوط بالإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وكشفت بوابة «الوطن» عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، من خلال موقعها الإلكتروني، عبر خطوات سهلة، للطلاب وأولياء أمورهم، لذا على الطلاب التسجيل الآن، لكي تصلهم النتيجة حين ظهورها فورا.

ويمكن اتباع الخطوات التالي للتسجيل:

- الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم من هنـــــا.

- كتابة الاسم الرباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- إدخال اسم المحافظة.

- إدخال اسم الشعبة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- الضغط على سجل الآن.

نسب النجاح في مواد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم كشف عن نسب النجاح في بعض المواد، قبل إعلان النتيجة رسميا وجاءت كالتالي:

- مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- مادة الأحياء بلغت 90.6%.

- مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- مادة الجيولوجيا 91.1% .

- مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- مادة الكيمياء 88.9%.

- مادة التاريخ 90.2%.

- مادة الجغرافيا 91.6%.

- مادة الفيزياء 91%.

- مادة اللغة العربية 90%؜.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.