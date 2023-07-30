كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة العام الماضي.. من نسب النجاح للأوائل

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2023 التي تشغل اهتمام الكثيرين خاصة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة، الأمرالذي يجعل القلق والتوتر يسيطر على جميع الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة مجموعهم من أجل الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

شهدت نتيجة الثانوية العامة 2023 نسبة نجاح أعلى من نتيجة العام الماضي، إذ في هذا العام جاءت نسبة النجاح تتراوح بين 78 و79%، أما نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية كانت 75,04%، بتحقيق نسبة نجاح في شعبة العلوم بلغت 78.32%، وشعبة الرياضيات 81%، والشعبة الأدبية 68%، فيما كانت نسبة النجاح في الفيزياء هذا العام بلغت 83.5% والتاريخ 85% وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق، وكان عدد الحاضرين 609,09 طالب وطالبة، نجح منهم 457,062 طالب وطالبة.

وفي نتيجة الثانوية العامة 2022 تفوقت الفتيات على البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة التي شهدت 28 طالبا من الشعبتين العلمية والأدبية كان من بينهم 9 طلاب في شعبة الرياضة و8 طلاب في شعبة العلمي علوم و11 طالبا في الشعبة الأدبية.

ومن المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في صباح الاثنين، إذ يتصل الوزير بأوائل الثانوية العامة 2023 لإبلاغهم بنتيجة الثانوية العامة 2023 وتهنئتهم، ويتبع ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفيرها عبر رابط الوزارة والروابط المختلفة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 لا يشوبها شائبة، وإن كل طالب حصل على درجاته التى يستحقها، مشيرًا إلى أن نتيجة الثانوية العامة جرى تجهيزها بشكل دقيق للغاية، ولم يظلم أي طالب خلال أعمال رصد وتقدير الدرجات.