راغب علامة يشعل أكبر 3 مهرجانات عربية

أحيا راغب علامة، حفلين ضخمين خلال اليومين الماضيين؛ الأوّل كان مصريا بامتياز، وحضره الآلاف من محبّي السوبر ستار من الجمهور المصريّ الذين توافدوا من مختلف المدن المصريّة لقضاء إجازة الصيف، وامتلأت بهم أرض مهرجان العلمين في الساحل الشمالي في مصر.

حفل راغب علامة في مصر

وأطلّ راغب علامة مرتديا الأبيض على المسرح بأغنيته المصريّة الشهيرة اللي باعنا، واستقبله الجمهور بالهتاف والتصفيق الشديد، ليقدّم نخبة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة على حدّ سواء، ولمس علامة النجاح الكبير التي حقّقته أغنيته الجديدة «في كتير حلوين» التي أصدرها مؤخرا ولقيت ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور الذي ردّد كلماتها معه عن ظهر قلب.

حفل راغب علامة في الأردن

وغادر السوبر ستار في الليلة التالية إلى العاصمة الأردنيّة عمّان ليشارك في الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون محقّقاً وقوفاً مشرّفاً وحفلاً مكتمل العدد في المدرّج التاريخيّ العريق.

وأطلّ علامة على جمهور جرش مقدّما الأغنية الخاصّة التي قدّمها بمناسبة زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، والتي تفاعل معها الجمهور بشكلّ مميّز؛ ليغنيّ بعدها أغنيات أرشيفه الكبير العالقة في ذاكرة الجمهور.

وبعد جرش يستعدّ السوبر ستار للوقوف في مسرح تاريخيّ عريق لطالما حقّق فيه أعظم النجاحات ألا وهو ركح قرطاج، حيث جماهيريته الكبيرة في تونس الخضراء.

وبهذا يكون السوبر ستار قدّم ضمن جدول جولته الفنيّة الصيفيّة أكبر ثلاث مهرجانات عربيّة في مصر، والأردن، وتونس.