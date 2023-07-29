سهرة مصرية لبنانية ساحرة بـ«العلمين الجديدة».. حفل راغب علامة ونانسي عجرم يبهر الجمهور

فى سهرة مصرية لبنانية ساحرة على أرض مدينة العلمين الجديدة، أحيا النجمان اللبنانيان راغب علامة، ونانسى عجرم الليلة الثانية من فعاليات الأسبوع الثانى لمهرجان العلمين، وسط حضور جماهيرى ضخم من المصريين والجاليات العربية والأجنبية.

راغب علامة يستقبل جمهوره بـ«اللي باعنا خسر دلعنا».. ويلهب حماسهم بـ«قلبي عشقها»

بدأت فعاليات السهرة الغنائية بصعود النجم راغب علامة لمسرح الحفل على نغمات أغنيته الشهيرة «اللى باعنا خسر دلعنا» وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وعقب أداء الأغنية قدم الشكر لكافة القائمين على مهرجان العلمين، وللدولة المصرية. وأعقبها بغناء أغنيته الجديدة «فى كتير حلوين» التى كان قد أصدرها قبل الحفل بأيام، والأغنية من ألحان عبده سليم، وتأليف عصام شعبان، وتوزيع حمدى مهيرى، وحققت ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب والمنصات السمعية.

استكمل الفنان اللبنانى وصلته بتقديم أغنيات «نسينى الدنيا»، و«أنا اسمى حبيبك»، وسط تفاعل كبير من الجماهير الموجودة، ورحب «علامة» بالشاعر الغنائى هانى عبدالكريم، وأشاد «علامة» خلال كلمته بموهبته الفنية، قائلاً «كتب لى غنوة من أهم أغنيات حياتى، النهارده حبيت أغنيهالكم وهى (صعب تغيب)».

وأعاد سوبر ستار لبنان ذكريات الجماهير الموجودين بالحفل بتقديم عدد من أغنياته القديمة منها «قلبى عشقها»، و«بعشقك»، و«طب ليه»، و«الحب الكبير»، كما قدم أغنيات جديدة طرحها خلال الفترة الماضية منها «استمارة 6»، و«فوراً غرام»، و«تعاليلى».

واختتم راغب علامة فقرته الغنائية بتقديم الشكر لكل الحاضرين، على أمل مقابلتهم مرة أخرى العام المقبل فى الدورة الجديدة من مهرجان العلمين.

نانسى عجرم ترقص على نغمات «حبك سفاح» وتستعيد ذكريات «أخاصمك آه» و«آه ونص»

وبعد دقائق قليلة، صعدت النجمة نانسى عجرم لمسرح الحفل على نغمات أغنيتها الشهيرة «بتفكر فى إيه»، وعقب أداء الأغنية أشادت بالتجهيزات الخاصة بالحفل، مؤكدة على شعار مهرجان العلمين وهو «العالم علمين»، واستكملت نانسى وصلتها الغنائية بتقديم أغنيات «قول تانى كده» وطلبت من الجمهور ترديد جملة Nancy I Love You، وتبعتها بأغنيتى «بدنا نولع الجو»، «وحبك سفاح» التى تعالت معها الصيحات أثناء غنائها.

وواصلت نانسى عجرم فقرتها بتقديم أغنيات «ما تيجى هنا»، و«سلامات»، وحققت رغبات الحاضرين بتقديم عدد من أغنياتها القديمة منها «أخاصمك آه»، و«يا طبطب»، و«آه ونص»، و«انت إيه»، وفاجأت نانسى جمهورها بتقديم الدويتو الغنائى «خطير» لأول مرة على المسرح الذى كان قد قدمته مؤخراً مع الرابر المصرى مروان بابلو، وأكملتها بتقديم أغنية «صح صح».

واختتمت «نانسى» وصلتها الغنائية بتقديم أغنية «لو سألتك انت مصرى»، وسط إطلاق الألعاب النارية فى كافة أرجاء العلمين أرينا، مع ترديد الجماهير الحاضرين كلمات الأغنية.

من المقرر أن يتضمن الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة ثلاث حفلات، ستكون البداية يوم الخميس الموافق الثالث من شهر أغسطس المقبل، بحفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، والحفلة الثانية يوم الجمعة ستجمع الفنان الكبير محمد منير والفنان الكبير حميد الشاعرى، أما الليلة الثالثة فستجمع كلاً من «إليسا وتامر عاشور»، بالإضافة لعدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التى ستضىء سماء مدينة العلمين بالتزامن مع تلك الحفلات.

«علامة»: «المتحدة» قدمت مجهودا جبارا لإنجاح المهرجان

قدم الفنان اللبنانى راغب علامة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها لتنظيم مهرجان العلمين الجديدة، وخروجه فى أفضل صورة لكى يكون منارة فنية جديدة لمصر والوطن العربى. وأشار «علامة» إلى أن الشركة المتحدة وفرت كل سبل وعوامل النجاح للمهرجان منذ وصوله إلى أرض مدينة العلمين من أجل إحياء حفل الليلة الثانية ضمن فعاليات الأسبوع الثانى للمهرجان، متمنياً أن يعود مرة أخرى العام المقبل ويشارك فى حفلات عام 2024. وكشف «علامة» لـ«الوطن» أنه يستعد خلال الأيام المقبلة لطرح أكثر من أغنية سنجل جديدة باللهجة المصرية كان قد انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

الابن السند.. صور احتضان «علامة» لنجله تخطف الأنظار

خطفت صور احتضان الفنان اللبنانى راغب علامة، لنجله الكبير خالد، أثناء وصلته الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة، الأنظار لتكرارها أكثر من مرة على المسرح، نظراً لقيام خالد طيلة فقرات الحفلة بتصوير والده بهاتفه الشخصى، وقيامه بنشر ومونتاج فيديوهات وصور والده لوضعها عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعى.

خالد علامة يعتبر سند والده «راغب» فى الحياة، خاصة أنه مرتبط بوالده بشكل كبير منذ أن كان طفلاً صغيراً، فرغم عدم مشاركته فى أعماله الفنية أو عمله فى صناعة الموسيقى، إلا أنه دوماً يشارك والده فى حفلاته، واعتاد خلال السنوات الأخيرة أن يظهر وهو يربط لوالده رابطة العنق، وظهر أيضاً أحياناً وهو يساعده فى ارتداء ملابسه.