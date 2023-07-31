8 أنشطة توعوية وترفيهية لـ«مياه سوهاج» بقرى حياة كريمة.. منها مسرح عرائس

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج 3 قوافل مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال شهر يوليو الجاري بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة منها قرية البربا بمركز جرجا وقرية مشطا بمركز طما وقرية الطوايل بمركز ساقلتة، لتقديم عدة خدمات مجانية وتنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية للمواطنين الأولى بالرعاية.

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لـ«الوطن»، إن القوافل تضم خدمات مجانية للأهالي منها قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى.

أهداف القوافل المائية بقرى حياة كريمة

وأضاف عضو مياه سوهاج المنتدب أن توجيه القوافل المائية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف تحقيق عدة غايات منها:

- تحقيق التواصل مع المواطنين.

- تعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

- توضيح الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي.

- التوعية بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرار استخدامها على الصحة العامة.

- أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

أنشطة مياه سوهاج بقوافل حياة كريمة

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه يصاحب القوافل المائية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة مجموعة أنشطة للتوعية والترفيه تشمل:

- عقد لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرى المستهدفة.

- عقد ندوات ولقاءات لقادة الرأي بالقرية.

- إقامة مباراة كرة قدم ودية بين فريقين من القرية بمركز الشباب التابع للقرية.

- توجيه حملات طرق ابواب لتوعية المواطنين.

- تنفيذ ورش سباكة للسيدات.

- استخدام مسرح العرائس وبعض الألعاب مثل السلم والثعبان لتوعية الأطفال بالحضانات والمدارس.

- تنفيذ استطلاعات رأي للمواطنين حول الخدمات المقدمة بالشركة.

- مصاحبة سيارة استقبال الشكاوى والمقترحات للقافلة وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين ولتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.