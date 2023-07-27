«مياه سوهاج» تعتمد 6 قطاعات تمهيدا للحصول على شهادة الأيزو

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج للتقديم للحصول على شهادة الأيزو لـ6 قطاعات تابعة لها، عقب انتهاء شركة TUV AUSTRIA المعتمدة لإعداد الشركات والمؤسسات للجودة ومتابعة الأنظمة الداخلية من إجراء المراجعة الخارجية لعدد 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وجاء تقريرها بصلاحية القطاعات للشهادة والاعتماد وبعدم وجود حالات عدم تطابق، ما يؤهلها للحصول على شهادة الأيزو، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

متطلبات شهادة الايزو

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن شهادة الايزوا التي أسعى الشركة للحصول عليها هي مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات، بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء، وأن نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.