تقييم مستشفى رشيد للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

شهد مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة، زيارة فريق الدعم الفني من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعقد التقييم الذاتي لها، استعداداً للتسجيل بالهيئة، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق رؤية مصر 2030.

تقييم مستشفى رشيد بمحافظة البحيرة

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية الجودة، جاء ذلك خلال لقائه بفريق الدعم الفني من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال زيارتهم لمستشفى رشيد لعقد التقييم الذاتي لها.

شكر فريق الجودة في مستشفى رشيد

ووجه وكيل صحة البحيرة الشكر لفريق الدعم الفني بالهيئة لتشريفهم لمحافظة البحيرة، وقدم الشكر أيضاً لفريق عمل المديرية تحت اشراف الدكتور أحمد الجميل مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، وفريقي الجودة بمستشفى الصدر بدمنهور وإيتاي البارود، للمساعدة في التجهيز للزيارة.

وأثنى وكيل صحة البحيرة، على فريق المعايشة ببورسعيد وقدم الشكر لجميع العاملين بمستشفى رشيد تحت قيادة الدكتور عبدالوهاب منسي.

كما عرض شرح عن المستشفى وإنجازاتها، وأهم التطويرات بها وكذلك قام بشرح تحليل مؤشرات الجودة والأهداف الإستراتيجية للمستشفى.

ثم ألقت الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير إدارة الجودة بالوزارة كلمة لها تعبر عن مدى سعادتها بهذا الحدث وأن البحيرة تعد صاحبة التميز بالتجربة، وتتمنى نجاح التجربة لكي تصبح إدارة الجودة بالبحيرة بُوصلة لباقي المحافظات لتعميم التجربة.

واختتمت الدكتورة شيرين حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية اللقاء، إذ أشارت أن الحلم أوشك علي التحقيق وأن رشيد تاريخياً حمت مصر من الاحتلال الإنجليزي، وحاليا رشيد ستحقق الحلم بالبدء في إجراءات تسجيل المستشفى.