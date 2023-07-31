ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي .. منهم 4 من الجيزة| عاجل

تتيح «الوطن» أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي بعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، موضحا أن نسبة النجاح لهذا العام 78.8%، معلنا عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي.

أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

وهنأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.