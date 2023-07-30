خلال ساعات بالأسماء إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أنّ النتيجة مُبشرة، وعملية التصحيح تمت بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل أي عنصر بشري لضمان النزاهة والشفافية.

تحديد أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، من المرجع أن يتراوح عددهم بين 35 إلى 40 طالبا وطالبة، وحظيت المدارس الحكومية بنصيب الأسد فيها، ويُتوقع إبلاغهم مساء اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن يُهنئهم الدكتور رضا حجازي، عقب اعتماد النتيجة مباشرة، وفق مصادر مسئولة بالوزارة.

ويتم تحديد أوائل الثانوية العامة 2023، وفق مجموعة من الضوابط المعمول بها قانونا، أولها معيار الدرجات، والثاني ألا يكون الطالب رسب في الصفين الأول والثاني الثانوي، والثالث أن يكون مصري الجنسية، وأخيرا ألا يكون الطالب قد أجّل مواد دراسية.

نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور بشأن نتيجة الثانوية العامة

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، رسميا، وجّه الدكتور ماجد أبوالعينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق، نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور، أولها التأهب نفسيا لدخول مرحلة جديدة من الدراسة تختلف عما سبقها، وتتطلب جهدا متواصلا لاختيار المجال الذي سيعمل به الطالب ليحقق ذاته من خلال اختيار مجال يحتاجه سوق العمل ويضمن فيه النجاح.

وشدد الدكتور ماجد أبوالعينين في حديثه لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة، بالتفكير في الكليات والتخصصات العلمية التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم، للحصول على فرصة عمل مميزة بعد التخرج.