السابع على الثانوية العامة علمي علوم: كنت بذاكر 10 ساعات في اليوم

حصد محمد محمد التميمي محمد جوهر، ابن مدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، المركز السابع في الثانوية العامة 2023، وسادت حالة من الفرحة في منزل الطالب بعد اتصال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتهنئته بنجاحه وتفوقه وحصوله على المراكز الأولى في الثانوية العامة.

كنت أذاكر من 6 لـ10 ساعات

تواصلت «الوطن» مع محمد التميمي، الحاصل على المركز السابع على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، ليكشف تفاصيل تفوقه في الثانوية العامة قائلا: «كنت أذاكر أول بأول منذ بداية السنة وبالتالي لم تتراكم عليا الدروس نهائيا وقبل فترة الدراسة كنت ألعب الرياضة وكرة القدم وأروح عن نفسي قبل الدخول في ضغط المذاكرة والامتحانات وبعد ذلك بدأت بالمذاكرة من خلال الدروس الخصوصية وأعود إلى المنزل أغلق على نفسي باب غرفتي ومراجعة كل الدروس وكنت أستغرق في المذاكرة من 6 ساعات وحتى 10 ساعات بدون أن أشعر بأن الوقت يمر».

وواصل: «أبي وأمي كانا الدافع الرئيسي لي في التفوق والنجاح وكانا يوفران لي الجو الهادئ والمناخ المناسب للمذاكرة ويخففان عني الضغط والتوتر، بجانب أنني كنت أحافظ على طقوسي الدينية من تأدية الفرائض في وقتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار الجانب الديني كان السبب في نجاحي وتفوقي كذلك قبل دخولي اللجنة كنت أحرص على قراءة آية الكرسي وعدد من الآيات في المصحف وأذكار الصباح».

محمد: سجدت لله شكرا عندما علمت بالنتيجة

وأضاف محمد لـ «الوطن» علمت النتيجة من والدي هو من تلقى الاتصال من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حينما أخبرني والدي لم أصدق في البداية حالة من الصمت انتابتني غير مستوعب أنني حصدت المركز السابع جمهورية، وبعدها سجدت لله سجود الشكر وحمدت الله كثيرا، وسألتحق بكلية الطب قسم جراحة، وأبي هو مثلي الأعلى في حياتي».