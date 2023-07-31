إعلان حالة التأهب في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب، للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة كييف، فيما لقي شاب مصرعه نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيف في دونيتسك جنوب شرق البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

دوي انفجارات في خيرسون

وفي وقت سابق، دوت انفجارات عدة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا، في مقاطعة خيرسون، وأشارت صحيفة «أوبشيستفينوي» الأوكرانية، إلى عدم تفعيل الإنذار الجوي.

وعارضت منظمة الأمم المتحدة، الهجمات على البنية التحتية للمدنية، وجاءت معارضة المنظمة في تعليق لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على هجوم المسيرات على العاصمة الروسية موسكو.