القاهرة الإخبارية: الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قائد وحدة تابعة للقوات المسلحة الروسية، صرح أن الوحدات الروسية دمرت محطة الرادار الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، باستخدام الطائرة المسيّرة «لانتسيت»، مشيرا إلى أن وسائل الاستطلاع الجوي الروسي كشفت محطة رادار تابعة لقوات الجيش الأوكراني، كما تم تدمير المحطة قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع «أكاتسيا»، وآخر من طراز «جفوزديكا»، على محور خيرسون.

ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعًا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعًا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.