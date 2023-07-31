«فايزة» تحدت الصعوبات وأصبحت الأولى على الثانوية العامة: أغمى عليا لما عرفت النتيجة

حالة من البهجة والفرح، سيطرت على الأولى على الثانوية العامة في الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، بعد إعلان النتيجة، التي طالما انتظرتها في خوف وقلق، ورغم ذلك إلا أنها لم تتوقع وجودها بين أوائل الجمهورية، فكانت دائما تريد الحصول على مجموع يؤهلها للالتحاق بكلية الألسن.

رد فعل الأولى على الجمهورية لحظة ظهور النتيجة

«لما عرفت إن النتيجة خلاص هتظهر حسيت إني اتوترت وقلقت، مع إني كنت حالة كويس في الامتحان».. بنبرة يكسوها الفرحة وعدم التصديق، تحدثت الطالبة فايزة علي، الأولى على الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، لـ«الوطن»، موضحة أن حينما أبلغها شقيقها بنتيجتها، وبوجودها ضمن أوائل الجمهورية، لم تصدق أنه يتحدث عنها.

«مين؟ أنا من الأوائل على الجمهورية؟!» هكذا كان رد فعل «فايزة»، لحظة إبلاغها بالنتيجة، فما كان منها إلا أن تسقط أرضا مغشيا عليها، وسط أسرتها التي لم تستطع أن تضحك أو تقلق على المشهد المتمثل أمامها، «أما عرفت بالنتيجة أغمى عليا مكنتش مصدقة خاصة إني بذاكر عشان أجيب مجموع عالي لكن مش اطلع من الأوائل» وفق تعبيرها.

الأولى على الجمهورية تحدت الصعاب من أجل الثانوية العامة

عام طويل مر علي «فايزة» عانت خلاله من صعوبات كثيرة، أبرزها أنها أصيبت بحالة نفسية لمرورها بظروف خاصة، كانت قد تمنعها من استكمال طريقها في الثانوية العامة، إلا أن إرادتها القوية ودعم أهلها المستمر، جعلها تتخطى هذه الظروف العصيبة، التي تسببت بامتناعها عن المذاكرة لفترة طويلة، لتعود أقوى مما كانت عليه وتضمن وجودها ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمجموع 392.5.