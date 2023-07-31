الأول على الثانوية العامة علمي علوم: هدفي أدخل كلية الطب لخدمة المرضى

قال الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري محافظة أسيوط: «إنني لم أكن أتوقع نهائيًا حصولي على المركز الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم ولكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتكليلاً لجهود أسرتي التي وفرت لي كل سبل الدعم».

محمود: سجدت لله شكرا لما عرفت النتيجة

وأوضح محمود أن أول من أبلغني بحصولي على المركز الأول على مستوى الجمهورية هو الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حيث غمرتني فرحة عارمة وسجدت لله شكراً أنا وأسرتي من شدة السعادة التي أنعم الله بها علي إن فترة الثانوية العامة يعيشها الطلاب في ضغط نفسي وعصبي شديدين ولكن على الطالب أن يضع لنفسه هدفا يرغب في تحقيقه وحينها سيتطيع أن يتخطى كل الصعاب من أجل تحقيق حلمه.

وعن الدراسة قال الأول على شعبة علمي علوم: إنني لم أكن أخصص وقتا ثابتا للمذاكرة ولكني كنت أضع هدف يومي لإنجازه وعقب إنجاز هذا الهدف أكون قد حققت رغبتي لهذا اليوم ولا أسعى لأن أضغط على نفسي في المذاكرة فترات طويلة حتى لا أجهد ذهنياً.

وعن الامتحانات قال محمود: الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك بعض الأسئلة التي كانت تميز الطالب المتميز والمجتهد من غيره وعلى الطالب أن يقوم بواجبه ويترك الباقي على الله خاصة وأن طريقة الامتحانات الجديدة هي أفضل كثيراً من الطرق التقليدية القديمة لأنها تحتاج إلى فهم أكبر ويشعر الطالب من خلالها أن يدرس مادة علمية ولكن الطرق التقليدية القديمة كانت تهدف إلى الحفظ أكثر منها إلى الفهم.

محمود: هدفي خدمة المرضى

وعن طموحاته قال محمود: إنني أضع كلية الطب هدفاً أمامي وأرغب في الانضمام إلى قسم القلب والأوعية الدموية خاصة وأنها مهنة سامية وهدفها إزالة الألم عن المواطنين خاصة وأنني لم يكن لدي طموح لأن أكون أول الثانوية العامة ولكن طموحي كان يهدف إلى كلية الطب.