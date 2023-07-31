مبروك للناجحين.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

منذ دقائق معدودة، أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا، أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم لـ نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 78.8%، مشددا على الطلاب بضرورة الاجتهاد والمثابرة، واكتساب المهارات والمعرفة والقدرات، لأنها سبيل الطالب لتحقيق آماله، ومواكبة تطورات العصر، موضحا أن العصر الحالي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات، من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

وفق قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، تساوى عدد الأوائل في الشعبة الأدبية «خمسة أولاد وخمسة بنات» من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، أما عن شعبة علمي علوم تصدر البنين على البنات بواقع «8 طلاب وطالبتين» من محافظات الدقهلية ودمياط والمنيا والبحيرة وأسيوط وبني سويف والقاهرة، أما في شعبة علمي رياضة فقد تصدر الطلاب أيضاً بواقع 9 طلاب على الفتيات، وهم من محافظات أسيوط والقاهرة والمنوفية ودمياط والقليوبية والغربية والقاهرة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

- سيف علاء الدين محمد من القاهرة.

- عائشة هانى محمد من القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضى من القاهرة.

- عمرو خالد ناصر من القاهرة.

- فايزة علي محمد من الجيزة.

- فرح محمد قدرى من الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام من الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد من الجيزة.

- ندا عمر السيد من الجيزة.

- نسمه محمد سليمان من الغربية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

- أميمة محمود أحمد من الدقهلية

- حسن شفيق حسن من دمياط

- زياد عادل السعيد من البحيرة

- كريم محمود رمزى من المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح من البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب من المنيا

-محمد محمد التميمى من الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح من أسيوط

- معاذ عاطف عبدالفتاح من بنى سويف

- ياسمين شريف حسنى من القاهرة

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

- إبرام جمال حنين جاد من أسيوط

- أروى حسام مدحت من القاهرة

- أسامة محمد يوسف من المنوفية

- باسل محمد بكر من دمياط

- زياد محمد سعد من القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد من الغربية

- محمد أحمد رزق من القاهرة

- محمود أشرف السيد من الغربية

- مرقس شنوده محارب من القاهرة

- مروان أحمد علي من بورسعيد