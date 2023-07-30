إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي خلال ساعات

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الأدبي والعلمي خلال ساعات، حيث يجري الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مكالمة هاتفية لأوائل الثانوية العامة 2023، عقب اعتماد النتيجة لتهنئتم ودعوتهم للتكريم.

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الأدبي والعلمي خلال ساعات

وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّه من المنتظر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم، وفي هذه الحالة، سيتم الاتصال بأوائل الثانوية العامة 2023 الأدبي والعلمي الليلة، لإبلاغهم بالنتيجة ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة لتكريمهم من قبل وزير التعليم.

وأضاف المصدر أنّه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اعتمادها رسميا، ويتمكن طلاب الثانوية العامة من الحصول عليها بإدخال رقم الجلوس، ومن ثم تظهر له نتيجة الثانوية العامة بدرجات جميع المواد سواء الشعبة الأدبية أو العلمية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمدارس

ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة، داخل المدارس في اليوم التالي لإعلانها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أغسطس.