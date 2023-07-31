أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة.. بينهم 3 من القاهرة| عاجل

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

وينشر «الوطن» في السطور التالية أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة وجاءت كالتالي:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

أروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.