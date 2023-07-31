الخامس على الجمهورية أدبي: «فضلت ممارسة الرياضة وذاكرت عادي»

حالة من الفرحة والسعادة عمت على منزل الطالب عز الدين ابن محافظة القاهرة الذي حصد المركز الخامس على الشعبة الأدبية بمجموع 389.5، إذ امتلكته الدهشة الكبيرة لأنه لم يتوقع حصوله على هذا المجموع.

ممارسة الرياضة أفضل من المذاكرة

«أنا بفضل ممارسة الرياضة جدا وكنت بذاكر العادي عشان مخليش المنهج يتراكم عليا بس» هكذا بدأ عز الدين العوضي حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه لم يكن ينتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة على عكس العديد من أقرانه الذين كانوا يترقبونها بعد انتهاء ماراثون الثانوية.

وسط غرفة صغيرة بمنزل الخامس على الجمهورية في الثانوية العامة، يمارس بها أنواع الرياضة المختلفة، والتي جعل منها ملجأه الخاص بعيدا عن زحمة العالم الخارجي، فمن أكثر الهوايات لديه هي ممارسة ألعاب القوى، أما من ناحية المذاكرة في الثانوية العامة فكان ينتهي منها على الفور دون الرجوع إليها مرة أخرى.

عدم اتخاذ القرار من أجل الجامعة

«كنت بحل كويس في الامتحان، لكن إني أطلع من الاوائل متوقعتش لكن أنا فرحان جدا بالنتيجة» هكذا عبر «عز الدين»، مشيرا إلى أنه لم يضع أمامه كلية بعينيها للالتحاق بها، أو الجد والمثابرة من أجلها، وحتى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ووجوده ضمن أوائل الجمهورية لم يقرر بعض أي من الكليات الالتحاق بها.

دائما ما يقع الطالب في زوايا بعينها تجعله يفقد شغفه في استكمال طريقه «أكتر حاجة كانت بتتعبني خلال السنة هي الزهق والتعب من المذاكرة لكن كنت بحفز نفسي دايما أني قربت أخلص منها» هكذا عبر «عز».