الأولى على الثانوية العامة 2023 علمي علوم: «أجريت 13 عملية جراحية.. وهدخل كلية صيدلة»

قالت الطالبة أمل سيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2023 شعبة العلوم دمج، إنها في غاية السعادة كونها حققت حلمها وحلم أسرتها، وأن الله لم يضع جهدها طوال فترة الدراسة في الثانوية العامة، مؤكدة أنها حصدت اليوم نتيجة كفاحها بمساعدة والدتها وشقيقتها الكبرى وتستعد للالتحاق بكلية الصيدلة.

وسيطرت الفرحة على أهالي قرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد تفوق إحدى فتياتها الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار محمد شعبة العلوم، في الدمج التعليمي بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2023.

أمل تجري عملية جراحية كل عام

وقالت الطالبة المتفوقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها من ذوي الهمم وعانت كثيرا منذ ولادتها من مشكلة صحية بالعظام والفقرات الأمر الذي اضطرها لإجراء 13 عملية جراحية في ساقها وظهرها بواقع عملية كل عام، معلقة: «الحمدلله رغم التعب البدني لكن بفضل الله كنت بقاوم وأذاكر لأن عندي حلم وقدامي هدف».

شقيقتها الكبرى دعم كبير

وتتابع «أمل» أنها من أسرة بسيطة الحال حيث يعمل والدها عامل بناء ووالدتها ربة منزل كما أن لديها شقيقة تكبرها شقيق يصغرها، وتضيف أمل الأولى جمهورية بالثانوية العامة أنها تود الالتحاق بكلية الصيدلة، لافتة إلى أسرتها ساعدتها كثيرا في تحقيق حلمها معلقة: «ربنا سخرلي الصعب والمدرسين ما سابونيش من ابتدائي لثانوي ونما ليهم فضل عليا»..حسب قوله.