نتائج الجولة الـ17 من الدوري البرازيلي.. بوتافوجو المتصدر يكتسح كوريتيبا
كتب:
حسن رمضان
04:12 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
لويس سواريز-صورة أرشيفية
تعادل جوياس، إيجابيا مع جريميو، بمشاركة النجم الأورجوياني لويس سواريز، في ختام مبارات الجولة الـ17 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، على ملعب «بينهيرو».
وأحرز لاعب جوياس ماتيوس بارسيلوس، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 77 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل جريميو عن طريق أندريه هنريكي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
#GOIxGRE #Brasileirão2023 pic.twitter.com/mO7W6RtQxS— Grêmio FBPA (@Gremio) July 30, 2023
وشهدت المباراة في الدقيقتين 21 و55 إصابة لاعبي جوياس، فرناندو سيجوليني، وساندر هنريكي على التوالي.
تعادل ساوباولو سلبيا مع باهيا
ومساء أمس الأحد، تعادل ساوباولو، سلبيا مع باهيا في مباراة أقيمت بين الفريقين على معقل الأول «المورمبي».
وجاءت نتائج الجولة الـ17 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم كالآتي:
أتليتيكو باراناينسي × كروزيرو 3-3.
فلومينينسي × سانتوس 1-0.
إنترناسيونال × كويابا 1-2.
كورينثيانز × فاسكو دي جاما 3-1.
فورتاليزا × براجانتينو 0-3.
أتليتيكو مينيرو × فلامنجو 1-2.
ساو باولو × باهيا 0-0.
بوتافوجو× كوريتيبا 4-1.
أمريكا مينيرو × بالميراس 1-4.
جوياس× جريميو 1-1.