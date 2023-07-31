محافظات تحتل صدارة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.. بينها الغربية

احتلت 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والغربية على الترتيب صدارة قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام، إذ أعلن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 78%.

وأضاف البيان أن قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام تضم 36 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي والعلمي علوم والعلمي رياضة وطلاب مدارس ستيم والمكفوفين والدمج.

أوائل الثانوية العامة 2023

وضمت قائمة محافظات أوائل الثانوية العامة 15 محافظة تصدرتها محافظة القاهرة بـ9 مراكز ومحافظة الجيزة بـ4 مراكز ومحافظة الغربية بـ3 مراكز، و7 محافظات بمركزين لكل منها بينما 5 محافظات كان لها مقعد واحد.

وتنشر «الوطن» قائمة بالمحافظات المتصدرة لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام وهي:

أوائل الثانوية العامة بالقاهرة

- محافظة القاهرة وضمت 9 طلاب بأوائل الشهادة الثانوية هم:

- الطالب سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم الشعبة الأدبية.

- الطالبة عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي الشعبة الأدبية.

- الطالب عز الدين أحمد العوضي رزق الشعبة الأدبية.

- الطالب عمرو خالد ناصر عفيفي الشعبة الأدبية.

- الطالبة ياسمين شريف حسني عبدالقادر شعبة علمي علوم.

- الطالبة أروى حسام مدحت محمد فوزي شعبة علمي رياضة.

- الطالب عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي.

- الطالب مرقس شنودة محارب راغب، علمي رياضة.

- الطالب، محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل علمي رياضة.

أوائل الثانوية العامة 2023 بالجيزة

- محافظة الجيزة وضمت 4 طلاب من أوائل الثانوية العامة 2023 هم:

- الطالبة فايزة علي محمد محمود الشعبة الأدبية.

- الطالب محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب الشعبة الأدبية.

- الطالب معاذ عبدالرحيم أحمد يونس الشعبة الأدبية.

- الطالب ندا عمر السيد محمد الشعبة الأدبية.

أوائل الثانوية العامة بمحافظة الغربية

- حصلت محافظة الغربية على 3 مقاعد بأوائل الثانوية العامة 2023 وهم:

- الطالبة نسمة محمد سليمان جسار الشعبة الأدبية.

- الطالب محمود أشرف السيد أبو حادي علمي رياضة.

- الطالب مارسلينو سامر سعيد سيدهم علمي رياضة.