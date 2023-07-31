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القاهرة تكتسح قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 بـ9 أسماء.. اعرفهم

كتب:

محمد عزالدين
03:40 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
الثانوية العامة

الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023، وأتت محافظة القاهرة في المركز الأول بين المحافظات برصيد 9 طلاب بمختلف الشعب الدراسية.

أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية من محافظة القاهرة تضمنت 4 طلاب هم سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم، وعائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، وعز الدين أحمد العوضي رزق، وعمرو خالد ناصر عفيفي.

أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية

وبالنسبة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم من محافظة القاهرة تضمنت ياسمين شريف حسني عبدالقادر، بينما تضمنت في الشعبة العلمية رياضيات أروي حسام مدحت محمد فوزي، ومحمد أحمد رزق أحمد إسماعيل، ومرقس شنودة محارب راغب.

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة أيضا.

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