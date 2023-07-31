أكثر من ثلث أوائل الثانوية العامة بالقاهرة الكبرى.. تعرف عليهم

أظهرت نتائج أوائل الثانوية العامة 2023 وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكثر من ثلث أوائل الثانوية العامة، جاءوا بالقاهرة الكبرى، بواقع 14 طالبا.

8 طلاب من الشعبة الأدبية

8 طلاب من أوائل الثانوية العامة 2023 من القاهرة الكبرى، اكتسحوا قائمة أوائل الشعبة الأدبية، حيث تضمنت من القاهرة 4 طلاب، هم سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم، وعائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي، وعز الدين أحمد العوضي رزق، وعمرو خالد ناصر عفيفي، وبالنسبة لمحافظة الجيزة تضمنت 4 طلاب هم فايزة علي محمد محمود، ومحمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس، وندا عمر السيد محمد.

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم من القاهرة الكبرى، تضمنت طالبة واحدة هي ياسمين شريف حسني عبدالقادر، بينما أوائل الشعبة العلمية رياضيات، 3 من القاهرة، وهم أروى حسام مدحت محمد فوزي، ومحمد أحمد رزق أحمد إسماعيل، ومرقس شنودة محارب راغب، بينما من القليوبية زياد محمد سعد حماد.

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر، الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

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