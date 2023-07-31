بعد ختام الدوري الأرجنتيني الممتاز.. ريفر بليت يحتل الصدارة بـ61 نقطة

اختتمت فجر اليوم الاثنين، الجولة الـ27 والأخيرة من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، التي توج بها نادي ريفر بليت في الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

وشهدت مباريت الجولة الـ27 والأخيرة من بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز، لقاءات قوية كان من بينها إنديبندينتي وبوكا جونيورز، التي فاز بها الأخير بهدفين نظيفين، كما شهدت الجولة، انتصار جودوي كروز على أنيستتوتو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونرصد نتائج الجولة الـ27 من بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم:

بيلجرانو ×روزاريو سنترال 0-0.

ريفربليت ×راسينج كلوب 2-1.

تيجري×سان لورينزو 2-0.

Repórtense los campeones del Torneo 2023 de la #LPF pic.twitter.com/feO8JlvKtw — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 29, 2023

إنديبندينتي× بوكا جونيورز 0-2.

نيولز أولد بويز× تاليريس كوردوبا 1-1.

لانوس×باراكاس سنترال 2-0.

أرسنال ساراندي× كولون 2-0.

يونيون سانتا × ديفينسا خوستيكا 2-0.

أرجنتينوس جونيورز× إستوديانتس لابلاتا 2-3.

جيمناسيا لابلاتا× بلاتينسي 1-1.

هوراكان× فيليز سارسفيلد 1-0.

جودوي كروز× أنيستتوتو 4-2.

سينترال كوردوبا × أتليتيكو توكومان 0-2 .

سارمينتو× بانفيلد 0-0.

وجاء ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز كالآتي:

ريفر بليت 61 نقطة.

تاليريس كورودوبا 50 نقطة.

سان لورينزو 46 نقطة.

لانوس 45 نقطة.

إستوديانتس لابلاتا 45 نقطة.

ديفينسا خوستيكا 44 نقطة.

بوكا جونيورز 44 نقطة.

روزاريو سينترال 42 نقطة.

جودوي كروز 41 نقطة.

أرجنتينوس جونيورز 40 نقطة

أتليتيكو توكومان 37 نقطة.

راسينج كلوب 36 نقطة.

بيلجرانو 36 نقطة.

نيولز أولد بويز 35 نقطة.

باراكاس سنترال 35 نقطة.

تيجري 34 نقطة.

بلاتينسي 34 نقطة.

أنيستتوتو 32 نقطة.

سارمينتو 30 نقطة.

يونيون سانا 30 نقطة.

بانفيلد 30 نقطة.

جيمناسيا لابلاتا 30 نقطة.

سينترال كوردوبا 29 نقطة.

إنديبندينتي 28 نقطة.

فيليز سارسفيلد 27 نقطة.

هوراكان 25 نقطة.

كولون 25 نقطة.

أرسنال ساراندي 22 نقطة.