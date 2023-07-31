كليات القمة تتصدر اهتمامات أوائل الثانوية العامة 2023.. على رأسها الطب

منذ إعلان أوائل الثانوية العامة 2023، والاستمتاع بفرحة التفوق الدراسي، يظل السؤال الذي يشغل بال الكثيرين، وهو ما وجهة هؤلاء المتفوقين المقبلة في الكليات الراغبين في دخولها، إذ تتصدر كليات الطب والهندسة والصيدلة والألسن، قبلة الطلاب المتفوقين هذا العام.

أوائل الثانوية العامة والكليات الراغبين في الالتحاق بها

وقال أسامه محمد نصار، الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة لقسم علمي رياضة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيلتحق بكلية الهندسة ولكنه لم يحدد القسم الذي ينوي دخوله، مؤكداً أنّ والده يعمل مهندسا بالخارج، وشقيقه الأكبر طالب بكلية الهندسة، مشيرا إلى أن الالتحاق بها كان حلمه من الصغر.

وأكدت الطالبة نسمة جسار، الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة القسم الأدبي، أنها ستلتحق بكلية الألسن لتدرس اللغات، مشبرة إلى أنها اجتهدت طوال العام الدراسي لتحقيق أمنيتها بالتواجد بين الأوائل على مستوى الجمهورية.

كليات القمة على رأس أولويات أوائل الثانوية العامة

وأوضح محمود محمد عبد الفتاح أحمد، الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، أنّ طموحة كان من البداية أنّ يلتحق بكلية الطب لخدمة المرضى ومساعدتهم، وأنّ يتخصص في قسم القلب والأوعية الدموية، خاصة أنها مهنة سامية وهدفها إزالة الألم عن المواطنين.

وأشارت أمل سيد، الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2023 شعبة العلوم دمج، إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية الصيدلة.

وأكدت أنها سعيدة بوجودها بين أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها تغلبت على كل الظروف الصحية التي مرت بها على مدار العام.